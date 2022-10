Pas de Nainggolan à l'entraînement du noyau B de l'Antwerp

Le Ninja a été écarté du noyau A suite à ses frasques de la semaine dernière.

Comme nous l'apprend Gazet van Antwerpen, Radja Nainggolan (18 matchs, 3 buts et 2 assists cette saison) ne s'est pas présenté mardi à l'entraînement de l'équipe B de l'Antwerp.

Mais pas de souci, cela n'est pas une nouvelle frasque du Ninja. Selon le média anversois, il a en effet été convenu avec la direction que le joueur ne rejoigne le noyau B que plus tard dans la semaine.

De plus, il n'est pas autorisé à joué avec ce noyau, en Nationale 1. En effet, étant âgé de plus de 23 ans et ayant déjà joué avec l'équipe première, il n'est plus sélectionnable chez les U23.