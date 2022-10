🎥 Dennis Praet décisif, Leicester à la relance

Titulaire pour la premiÚre fois depuis le 27 août en Premier League, Dennis Praet en a profité pour s'illustrer avec Leicester City.

Une fois n'est pas coutume, c'est avec ses trois Diables Rouges que Leicester City a entamé l'importante réception de Leeds jeudi soir. Youri Tielemans et Timothy Castagne ont disputé l'intégralité de la rencontre et Dennis Praet, qui a cédé sa place à 20 minutes du terme, a été impliqué sur les deux buts des Foxes.

C'est d'abord lui qui a provoqué l'autobut de Robin Koch au quart d'heure et il a ensuite eu un pied dans le très magnifique action collective qui a amené le but d'Harvey Barnes à la demi-heure de jeu. Deux buts qui ont suffi au bonheur des Foxes qui s'offrent leur deuxième victoire de la saison contre Leeds (2-0) et qui abandonnent la lanterne rouge de Premier League à Nottingham Forest.