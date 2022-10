🎥 Steven Defour à Julien Ngoy: "Je te l'avais dit"

Le coach du Kavé a chaleureusement félicité son joueur, auteur de l'un des buts de la semaine, après la rencontre.

Julien Ngoy attendait un but en Pro League depuis le 6 août et une victoire contre l'Union lors de la troisième journée de Pro League. Mercredi soir, il a mis fin, avec la manière, à cette longue période de disette.

Au bout d'un très joli solo et via une belle frappe enroulée, l'ancien Panda a planté le but qui a rassuré Malines contre le Standard. Pour la plus grande joie de son (nouveau) coach qui a tenu à le saluer à l'issue du match, comme le montrent les images publiées ce soir par le Kavé.