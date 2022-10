Carton plein pour Arsenal et Albert Sambi Lokonga en Europa League

Quatrième victoire en quatre matchs d'Europa League pour les Gunners qui se rapprochent d'une qualification directe pour les huitièmes de finale.

La rencontre entre Arsenal et le PSV avait été reportée le 15 septembre dernier suite au décès de la Reine Elizabeth II, elle a eu lieu ce soir, dans un Emirates Stadium bien garni. Avec Albert Sambi Lokonga sur la pelouse durant 67 minutes, les Gunners sont venus à bout des Néerlandais au terme d'un match qu'ils ont copieusement dominé.

Xhaka offre la victoire à Arsenal

Après avoir manqué de réalisme durant plus d'une heure, Arsenal a trouvé l'ouverture grâce à un débordement de Takehiro Tomiyasu et à une reprise en un temps parfaite de Granit Xhaka à la 70e minute de jeu.

Un but qui permet à Arsenal de s'envoler en tête du groupe A avec 12 unités, soit 5 de plus que le PSV et 8 de plus que Bodo/Glimt. L'équipe de Mikel Arteta est donc assurée de finir parmi les deux premiers de la poule et de disputer au minimum les seizièmes de finale de l'Europa League et aura deux matchs pour assurer la première place et sa qualification directe pour les huitièmes de finale.