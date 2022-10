Tous les regards tournés vers Genk plutôt que l'Antwerp : "Ca ne me dérange pas", réagit Mark van Bommel

L"Antwerp occupe actuellement la deuxième place de la Jupiler Pro League, derrière le Racing Genk.

Le fait que son équipe ait perdu la position de leader n'a pas d'importance pour Mark van Bommel pour le moment. Après tout, les récompenses sont remises à l'arrivée, explique l'entraîneur néerlandais.

Dimanche, son équipe affrontera le Racing Genk, actuel leader du championnat. "Ils ont très bien performé toute la saison", a déclaré Van Bommel à Het Belang van Limburg.

"Personne ne parlait de Genk avant, car tout le monde parlait de l'Antwerp. C'est comme ça. Maintenant, ils sont au top et tout le monde en parle. Et ça ne me dérange pas."

Ce soir, le Great Old doit s'imposer face à Ostende avant ce match capital face au leader ce week-end.