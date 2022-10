Le Sporting d'Anderlecht privé de supporters pour le déplacement à Silkeborg !

Les échauffourées à West Ham ont poussé l'UEFA à sanctionner Anderlecht sévèrement.

On savait, après le triste spectacle en fin de rencontre au Stade Olympique de Londres, que le RSC Anderlecht risquait gros. Le verdict est tombé : l'UEFA inflige 50.000 euros d'amende au club, ainsi qu'une interdiction de déplacement pour le dernier match à l'extérieur, à Silkeborg. Anderlecht prend en effet un match effectif et un match avec sursis (de deux ans) d'interdiction de déplacement pour les jets de fumigènes et de pyrotechnie, ainsi que pour les violences dont se sont rendus coupables ses supporters à Londres.

Le club a partagé la nouvelle et précisé que "les groupes de supporters qui avaient déjà acheté des tickets pour ce déplacement européen peuvent prendre contact avec nous pour un remboursement". Anderlecht reçoit le FCSB jeudi prochain, et se déplace au Danemark le 3 novembre pour une dernière journée de Conference League qui promet d'être décisive.