Senne Lynen a (presque) fait oublier Casper Nielsen

Casper Nielsen revient au Parc Duden ce samedi. On espère bien que le public unioniste lui réservera un accueil positif. Mais Karel Geraerts tient le remplaçant idéal : Senne Lynen, qui a passé un palier.

Senne Lynen (23 ans) montait en puissance la saison passée : un but et trois passes décisives avant sa lourde blessure aux ligaments qui le tiendra écarté jusqu'à cet été. Un vrai coup dur pour l'Union Saint-Gilloise, qui pose une question : et si Lynen avait pu amener un peu plus de profondeur au noyau unioniste, aurait-il changé le cours des choses en Playoffs ? Probablement pas, mais son retour cet été avait le goût d'un nouveau transfert.

Car l'USG a perdu son métronome cet été : Casper Nielsen a signé...à Bruges, le champion. Ce samedi, l'ancien maître à jouer de l'Union revient au Parc Duden. Il affrontera celui qui le remplace dans le onze unioniste. "Casper et moi sommes tous deux polyvalents, nous aurions pu nous compléter", affirmait cependant Lynen dans le Nieuwsblad cette semaine.

Désormais, ajouter les statistiques

Contre Gand, Senne Lynen a encore livré un énorme match, dans l'ombre de deux hommes : Teddy Teuma et Lazare Amani. Au contraire de Nielsen, l'ancien espoir de...Bruges n'a pas encore réussi à y ajouter les chiffres (aucun but, un assist en Pro League). Cela devra être la prochaine étape dans son développement. Afin de pouvoir dire qu'il a bel et bien repris le flambeau...