La situation d'Icardi en Turquie tourne au cauchemar

L'attaquant prêté par le Paris Saint-Germain est en pleine déroute du côté de Galatasaray.

Les temps sont durs et les semaines ne semblent pas être prometteuses pour Mauro Icardi. En prêt depuis le PSG au Galatasaray, l'Argentin semblerait trop focaliser sur ses déboires conjugaux.

Des propos d'un ami argentin du joueur, Juan Etchegoyen, ont été relayés par Mitre Live : "Mauro ne sait plus quels mots employer. Il est en colère et triste à la fois. Galatasaray n'est pas content de ce que fait l'attaquant, qui risque ainsi de mettre fin à sa carrière plus tôt que prévu".

S'il était venu pour relancer sa carrière en Turquie, il semblerait que celle-ci soit peut-être en voie de se terminer.