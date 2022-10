Noa Lang titulaire contre Porto? "Les 11 meilleurs joueront"

Noa Lang était un joueur important au Club de Bruges les autres saisons, mais depuis son retour de blessure il doit se contenter d'une place sur le banc.

Cet été, Noa Lang pensait quitter le Club de Bruges. Cependant, ce transfert ne s'est pas concrétisé et la concurrence s'est intensifiée au Club de Bruges. Hoefkens ne peut pas avoir Kamal Sowah à sa disposition contre le FC Porto après son carton rouge contre l'Atlético Madrid. "Il doit être remplacé de toute façon. Noa ? C'est possible. Le fait que nous soyons déjà qualifiés ne change pas mon approche du match : les 11 meilleurs doivent jouer."

Il y a beaucoup de joueurs qui veulent se montrer. "Cette campagne n'est pas un rêve, c'est une réalité. Nous avons déjà joué de nombreux matchs de la manière dont je veux les voir. Et c'est ainsi que nous voulons continuer à jouer. Maintenant, nous devons montrer que nous avons envie d'aller plus loin. Un certain nombre de joueurs ont encore une chance de participer à la Coupe du monde, ils doivent donc continuer à se montrer", cite Het Nieuwsblad.