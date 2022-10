Tout va mieux pour Brandon Mechele : "Je me suis sous-estimé"

Le défenseur central du Club de Bruges n'a pas toujours eu la vie facile.

Brandon Mechele est, à 29 ans, enfin considéré comme un taulier au Club de Bruges. Le défenseur central reçoit la pleine confiance de Carl Hoefkens et saisit sa chance.

Mais cela n'a pas toujours été le cas. Mechele a souvent été sujet aux critiques, et aux décisions de ses coachs, parfois incompréhensibles pour lui. "Dans le passé, j'aurais certainement commencé à douter", s'est-il confié dans une interview pour De Morgen. "Pourquoi ajouter quelqu'un à nouveau (à ma place) ? Je m'en sortais bien, n'est-ce pas ? Puis j'ai baissé la tête, j'ai ete frustré et j'ai tout refoulé. Parce que je me suis dit : 'C'est mon problème'. Je ne voulais pas déranger les autres avec ça."

Mais, après un début de saison un peu compliqué, Mechele est irréprochable. "Je vois de plus en plus ce que je vaux. Que j'ai ma place au Club de Bruges et que je peux y apporter une valeur ajoutée. Je me suis un peu sous-estimé sur ce plan."