Wouter Vrancken ne voulait pas être coach après sa carrière de joueur : "Je pensais en avoir fini avec l'hypocrisie"

Wouter Vrancken ne mâche jamais ses mots. Cela est apprécié, partout où il passe. Même à Genk, où ils veulent déjà prolonger son contrat. Pourtant, l'ancien joueur ne voulait pas continuer dans le football.

"Quand j'ai arrêté de jouer au football (en 2010), j'en avais assez du monde du football", explique Wouter Vrancken dans le podcast De Tribune. "La première question qui m'a été posée lors d'un entretien après ma carrière était de savoir si j'allais devenir entraîneur. Puis j'ai dit que j'en avais assez de l'hypocrisie et que je ne resterais pas dans le football. Pas seulement pour moi, mais partout autour de moi, je l'ai vu se produire. Ne pas vouloir expliquer, ne pas oser expliquer ou donner des explications malhonnêtes. Dans le football, parfois c'est chacun pour soi et ce n'est pas comme ça que je me situe dans la vie."

Vrancken est désormais en tête de la Pro League avec Genk et ne craint pas d'être un jour licencié, même si cela ne lui est jamais arrivé. "La peur est mauvaise conseillère. Même en tant que coach, vous ne devez pas prendre de décisions par peur de perdre votre emploi. Je ne regarde pas loin devant, on ne peut pas le contrôler de toute façon. Je défends une cause et je veux tout faire pour elle. Changer un système ou des principes par doute crée aussi le doute chez les joueurs", a-t-il déclaré.