La Juventus éliminée, Allegri regarde devant lui : "L'Europa League, un objectif ? Il faut déjà se qualifier"

Malgré les apaisements du président Agnelli, Massimiliano Allegri est sur un fameux siège éjectable.

Nouvelle désillusion pour la Juventus, battue sur la pelouse de Benfica et éliminée de la Ligue des Champions (4-3). 8e en Série A, la Vieille Dame vit une saison absolument cauchemardesque, mais ne semble pas vraiment vouloir changer les choses, le président Agnelli répétant garder entière confiance envers son entraîneur, au grand dam des Juventini.

Après la rencontre, Massimiliano Allegri s'est exprimé sur cette situation, et a directement voulu montrer un visage positif. "On doit archiver cette élimination qui fait très mal. Maintenant, on doit penser au championnat et rattraper notre retard. Il faut récupérer des énergies mentales et physiques. Transformons cette élimination en rage. L’élimination n’arrive pas ce soir, mais avant. Il faut repartir de l’avant dès demain pour penser au championnat, puis nous penserons au dernier match de poule contre le PSG. Un match difficile arrive à Lecce. La Ligue Europa peut devenir un objectif ? Il faut déjà se qualifier" conclut l'entraîneur de la Juventus.