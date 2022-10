La pépite Endrick devient le plus jeune buteur de l'histoire du Championnat brésilien

L'un des joueurs les plus précoces du monde n'en finit plus de brûler les étapes.

Endrick a inscrit ses deux premiers buts en professionnel avec Palmeiras face à l'Athletico Paranaense ce mardi. Un doublé qui a permis de donner la victoire à son équipe (3-1. Il est devenu, à 16 ans et 98 jours, le plus jeune buteur de l'histoire du Championnat brésilien. À titre de comparaison, Neymar avait inscrit son premier but en compétition officielle à 17 ans et 41 jours.

Endrick est dans le viseur du PSG, du Barça ou encore du Real Madrid. Son contrat, courant jusqu'en 2025, est assorti d'une clause libératoire de 60 millions d'euros. Une somme qui ne devrait pas freiner les prétendants.