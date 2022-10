Lior Refaelov veut "un nouveau départ" : "Notre classement est embarrassant"

Lior Refaelov était présent en conférence de presse à la veille de la réception du FCSB, en Conference League. L'Israélien a évoqué le licenciement de Felice Mazzù et la situation compliquée du club.

Anderlecht a vécu une semaine mouvementée. Après un Clasico de la honte, le RSCA s'est séparé de son entraîneur Felice Mazzù, remplacé à titre intérimaire par Robin Veldman. Hasard du calendrier, le Néerlandais a déjà dû diriger une conférence de presse ce mercredi, à la veille du cinquième match de poule en Conference League. Lior Refaelov était présent à ses côtés, et ne cachait pas ses sentiments durant cette passe difficile, qu'il espère voir se terminer. "C'est un nouveau départ, et c'était peut-être bien nécessaire après ces résultats", reconnaît-il. "Ce n'est pas ce que nous voulions, tout le groupe a joué avec l'intention de faire le mieux pour Anderlecht".

Sans succès : le RSCA est actuellement 12e de D1A, cinq points devant la zone rouge. "C'est une situation nouvelle pour moi, avoir plus de défaites que de victoires...franchement, être en bas de classement en D1A, c'est quelque chose d'embarrassant. Anderlecht est le plus grand club de l'histoire du football belge", rappelle Refaelov. "C'est le moment de relever la tête, d'arrêter de se rejeter la faute. Il faut profiter de ce nouveau départ avec Robin pour proposer du football positif et briser le cycle négatif avant la trêve".

Oui, nous nous sentons coupables vis-à-vis de Mazzù

L'arrivée de Robin Veldman est donc vue comme positive, mais pas question de se dédouaner de quoi que ce soit, et Lior Refaelov a tenu à adresser son soutien à Felice Mazzù. "Nous avons vécu tout ça ensemble, bien sûr que nous nous sentons coupables de ce qui est arrivé. C'est à nous de montrer nos qualités, car si un second, puis un troisième coach arrivent sans résultats, c'est que le problème, c'est nous", souligne le milieu de terrain. "Ca avait bien commence, l'ambiance était bonne, puis les mauvais résultats se sont enchaînés...nous avons aussi eu du mal à trouver le onze, le nombre de matchs créait une rotation nécessaire mais qui a peut-être nuit aux automatismes".

Place désormais à la Conference League avec Robin Veldman. "Nous devons apprendre de cette situation et grandir, rester ensemble et sortir l'équipe de cette situation. Il faut stopper cette spirale difficile à vivre pour tout Anderlecht".