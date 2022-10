Alfred Schreuder après une nouvelle débâcle de l'Ajax : "Mieux que les précédentes semaines"

Les Ajacides ont complétement manqué leur campagne européenne.

Nouvelle désillusion pour l'Ajax Amsterdam et Alfred Schreuder, sèchement battus sur leur pelouse par Liverpool, ce mercredi soir (0-3). Suite à ce nouveau revers d'envergure, les Ajacides ne totalisent que trois unités en cinq rencontres, et peuvent encore prendre la troisième place du groupe, devant les Rangers. Cette défaite n'améliorera certainement pas l'image d'Alfred Schreuder, déjà fortement critiqué chez nos voisins néerlandais. Après la rencontre, l'ancien entraîneur du Club de Bruges s'est exprimé sur cet échec.

"Je pense que si nous regardons la première mi-temps, c'était une bonne mi-temps. En tout cas, c'était bien pendant quarante minutes. Nous avons deux, voire trois grosses occasions. Si vous voulez battre ce genre d'équipes, il faut les mettre au fond. Ils marquent le 0-1, mais il n'y avait encore rien de mal fait. On a indiqué à la pause qu'il restait de la place en jouant de cette manière. Quand on concède le deuxième, sur corner, en tout début de seconde période, cela devient compliqué face à Liverpool. Nous avons tout de même continué à essayer, nous procurant de nouvelles opportunités. Les joueurs étaient frustrés, car ils voyaient que leurs efforts n'étaient pas récompensés. Enfin, ce 0-3 nous coupe définitivement les jambes, mais nous sommes restés ensemble. C'était mieux que les semaines précédentes" analyse un Alfred Schreuder qui est plus que jamais sur un siège éjectable.