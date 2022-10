Chinonso Offor : "Mbaye Leye sait ce qu'on attend d'un attaquant"

L'attaquant nigérian découvre un nouveau championnat et veut aller le plus haut possible avec Zulte.

"Dimanche dernier, nous avons été très déçus, car nous ne méritions absolument pas de perdre à Ostende", a déclaré Chinonso Offor (22 ans), prêté par Montréal à Zulte, en conférence de presse - selon le Nieuwsblad. "Nous avons eu suffisamment d'occasions pour décider de ce match", concède un Offor qui considère comme "dommage" le fait de perdre un match si important et qui est en confiance malgré tout. "Comme l'équipe, j'ai beaucoup de confiance. Cette victoire contre Anderlecht signifiait un monde de différence. C'est précisément pour cela que je suis convaincu que nous allons encore répondre. "Tactiquement on était au rendez-vous, malheureusement ce sont les erreurs individuelles qui nous ont coûté cher." Offor, qui a déjà trouvé le chemin des filets, sait qu'il peut encore mieux s'intégrer dans ce collectif et progresser. "En termes de capacité de marquer, j'ai certainement encore une marge de croissance. Cela passe aussi par l'expérience et la confiance. Heureusement, avec Mbaye Leye, je trouve un entraîneur à Zulte Waregem qui sait mieux que personne ce qu'on attend d'un attaquant moderne. Il est exigeant, mais m'assiste aussi par ses conseils et son aide. Merveilleux pour moi en tant que jeune attaquant d'avoir un tel mentor."

Suis Zulte Waregem - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (29/10).