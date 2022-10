David De Gea hors de la sélection espagnole pour le Mondial ?

Le gardien de Manchester United pourrait bien ne pas s'envoler avec la Roja pour le Qatar...

Le torchon brûle entre David De Gea et l'équipe nationale espagnole. Le gardien de Manchester United n'a plus joué sous les couleurs de la Roja depuis novembre 2020, et n'a plus été repris depuis un an par Luis Enrique.

Selon AS, De Gea ne figure pas dans la préselection des 55 joueurs susceptibles d'aller à la prochaine Coupe du monde. Luis Enrique lui préfèrereait Unai Simon (Bilbao), Robert Sanchez (Brighton) et David Raya (Brentford), tandis que Kepa (Chelsea) et David Soria (Getafe) sont des solutions envisagées.

Un coup dur pour De Gea (45 sélections), qui a déjà 31 ans et devra ronger son frein avant de rejouer avec l'équipe nationale.