Indy Boonen revient de loin à Ostende : "C'était tellement mauvais que je me demandais si j'aimais encore le football"

Indy Boonen a refait surface au KV Ostende. Le milieu de terrain offensif a longtemps souffert d'une blessure, mais n'a pas eu sa chance. Jusqu'au week-end dernier, où il a marqué un but important contre Zulte Waregem.

"Ce but m'a fait énormément plaisir", a déclaré Boonen au Het Belang van Limburg. "Ces mois ont été difficiles. Surtout mentalement. La saison dernière, il y a eu cette blessure et une longue rééducation, mais le début de cette saison a été encore plus difficile. J'étais enfin de nouveau en forme, mais je n'ai pas eu de chance", a expliqué l'ancien joueur de Manchester United.

Il n'était pas dans l'équipe et a même été mis dans le noyau B pendant une quinzaine de jours. "Soi-disant parce que j'avais besoin de temps, mais à mon avis, il y avait encore peu de confiance en moi. C'est là que j'ai vraiment abandonné. Huit mois de rééducation pour ensuite languir dans le noyau B. Beaucoup de gens ne savent pas d'où je viens. C'était tellement mauvais que j'ai même douté pendant un moment quant au fait de savoir si j'aimais encore jouer au football. S'entraîner tous les jours sans perspective de jouer : le plaisir est différent. Mais heureusement, j'ai continué à m'entraîner très dur. Dans le football, les choses peuvent changer rapidement. Je me suis inspiré de ça."