La Gantoise et Hein Vanhaezebrouck ont été confrontés à de nombreux problèmes de sélection ces dernières semaines. En raison de maladies et de blessures, l'entraîneur de Buffalo avait un choix limité.

Vanhaezebrouck est désemparé, mais espère une amélioration. "J'espère que nous pourrons récupérer quelques joueurs d'ici au début de la Coupe du monde. Cela rendrait les choses un peu plus agréables et offrirait aussi quelques opportunités supplémentaires. Il ne faut pas non plus oublier que ce sont toujours les mêmes qui doivent jouer."

Les Buffalos ont peu de possibilités de remplacement, estime Vanhaezebrouck. "Alors que les autres années, nous pouvions sélectionner et changer le onze de départ, maintenant ce n'est presque plus possible parce que nous sommes limités dans nos choix", cite Het Nieuwsblad.

Selon HVH, les jeunes ne sont pas prêts non plus. "Vous pouvez regarder les jeunes, mais ils ne sont pas encore prêts à débuter dans de tels matchs. Pour le moment, nous essayons de survivre lors de chaque rencontre".