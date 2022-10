Un ancien coéquipier d'Eden Hazard le qualifie comme "le meilleur joueur avec lequel il a évolué"

Depuis deux saisons, Eden Hazard n'est plus que l'ombre de lui-même, au Real Madrid. Malgré ces temps difficiles, ses anciens coéquipiers n'oublient pas le joueur qu'il a été durant son passage à Chelsea. Sur son compte Twitter, le latéral gauche Emerson Palmieri a proposé à ses fans de lui poser quelques questions, auxquelles il a répondu. Interrogé sur le meilleur joueur avec lequel il a évolué, l'Italien a directement mentionné le capitaine de notre équipe nationale. "Les choses qu'il avait l'habitude de faire à l'entraînement et en match étaient incroyablement bonnes."

Has to be Eden Hazard. The stuff he used to do in training and on the pitch was just a joke #AskEmerson https://t.co/xZjNAw36dm pic.twitter.com/hOzMZp9dSe