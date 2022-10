Pep Guardiola critiquait Kevin De Bruyne il y a une semaine, mais le Diable Rouge a impressionné lors du match de Premier League de Manchester City contre Leicester City samedi. Grâce à un coup franc phénoménal, De Bruyne a marqué l'unique but du match.

Guardiola avait déclaré, après le match contre Brighton & Hove Albion, que De Bruyne n'était pas encore performant au "top niveau" malgré un beau but. Ce week-end, un son très différent a été entendu. "Kevin de Bruyne est de retour. Les derniers matches, il n'a pas bien joué, il le sait, mais là, il a été fantastique."

Le manager a déclaré qu'il ne doutait pas un seul instant que De Bruyne retrouverait son ancien niveau. "Nous travaillons ensemble depuis sept saisons et avons tout fait ensemble, sauf dormir. Je le connais assez bien", dit-il en riant. "Je veux ce Kevin, nous avons besoin de ce Kevin. Contre Brighton, il a marqué un but fantastique, mais ce n'est pas suffisant. Il peut encore marquer des buts et délivrer des passes décisives même les yeux fermés, mais nous avons besoin de son implication dans le jeu. Il doit être impliqué et ce fut le cas aujourd'hui."