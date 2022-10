Romelu Lukaku de nouveau sur la touche !

Romelu Lukaku est de nouveau blessé à la cuisse gauche. Cela a été confirmé ce lundi par son club, l'Inter Milan après des examens médicaux.

Big Rom avait effectué son retour la semaine dernière après avoir été absent depuis la fin du mois d'août à cause d'une blessure musculaire. Le Diable Rouge a immédiatement marqué un but en Ligue des champions contre le Viktoria Pilsen (4-0). Samedi dernier, l'attaquant a joué plus de 20 minutes lors du match de championnat contre la Sampdoria (victoire 3-0).

En raison de cette nouvelle blessure, Lukaku doit déjà faire une croix sur le match au Bayern Munich, mardi soir lors de la dernière journée de la Ligue des champions. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Le dimanche soir, l'Inter affrontera la Juventus.

New muscle injury for Romelu Lukaku - as he’s now gonna miss Champions League game vs Bayern. 🚨🇧🇪 #Inter



Lukaku, expected to be fit for the World Cup — after second injury in the last two months.



He will 100% complete current loan season to Inter from Chelsea. pic.twitter.com/ENCQ38rtJ2