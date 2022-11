À qui le tour ?

Ces dernières semaines, beaucoup de coaches de Pro League ont pris la porte. Que des coaches dont les équipes sont dans la seconde partie de classement.

Il n'est pas bon, actuellement, d'être coach en Jupiler Pro League, surtout si vous êtes dans une équipe de la deuxième partie de classement. Pour être clair, les équipes qui sont actuellement classées entre la 10ᵉ et la 17ᵉ place du classement ont changé de coach. L'exception est Mbaye Leye, dont l'équipe est lanterne rouge, mais qui est toujours en place.

Anderlecht, Charleroi, Cercle, Malines, Ostende, Eupen, Courtrai et Seraing ont donc changé de T1 ces dernières semaines, les dirigeants estimant que les résultats n'étaient pas à la hauteur des espérances. C'est vrai pour Malines, Charleroi ou encore Anderlecht, mais on peut se poser des questions pour les Pandas ou les Métallos, voir pour les Côtiers.

En effet, tout était écrit pour que ces équipes jouent le bas du classement et aient des difficultés, et c'est le cas. Est-ce trop tôt pour changer d'entraîneur principal ? L'avenir nous le dira. C'est surtout assez drôle de voir qu'un entraîneur qui n'est plus assez bon pour sauver le Cercle pourrait très bien être l'homme de la situation du côté de la Côte.

On peut donc se demander qui sera le suivant ? Mbaye Leye est le candidat numéro 1, mais d'autres équipes semblent encore chercher leur meilleure forme cette saison. Hein Vanhaezebrouck est toujours sur la sellette et beaucoup de suiveurs de l'Antwerp commencent à se poser des questions à propos de Mark Van Bommel. La saison des C4 n'est pas encore terminée.