Déçu, Antoine Griezmann n'a pas mâché ses mots

Battu par le FC Porto (1-2) mardi en Ligue des Champions, l'Atletico Madrid a été officiellement éliminé de toutes les compétitions européennes.

Face à la campagne catastrophique de l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (31 ans, 6 matchs et 1 but en LdC cette saison) n'a pas mâché ses mots.

"Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On ne mérite ni de passer en 8es de finale de la Ligue des Champions, ni d'aller en Ligue Europa. Si on est seulement en mesure de gagner un match, c'est ce qui arrive. Il faut serrer les fesses, travailler, fermer nos bouches et nous battre. (…) Nos supporters ne méritent pas ça. Bougeons nos culs et mettons-nous au travail", a lâché l'international français au micro de Movistar +.