Le RWDM s'isole en tête de D1B

Le RWDM enchaîne et met la pression sur Beveren.

Et de cinq! Après avoir dominé successivement le Beerschot, les U23 du Standard, Beveren et le Lierse, le RWDM s'offre un cinquième succès de rang en s'imposant, par le plus petit écart, sur la pelouse de Dender, futur adversaire du Standard en Coupe de Belgiqe (0-1).

Les Molenbeekois ont su se montrer patients et réalistes pour s'imposer à Denderleeuw. Florian Le Joncour a inscrit l'unique but du match à l'heure de jeu. Un but qui permet au RWDM de s'isoler provisoirement en tête de D1B . Les RSCA Futures pointent à la deuxième place avec 22 points, Beveren, qui affrontera le Club NXT samedi soir, pointe à la troisième place avec 21 unités.