🎥 La volée parfaite de Florian Le Joncour avec le RWDM à Dender

Un trÚs joli but pour offrir une précieuse victoire au RWDM en D1B.

Le RWDM n'a eu besoin que d'un but pour s'imposer sur la pelouse du FCV Dender, mais quel but! Sur un coup franc déposé par Bryan Smeets sur son pied gauche, Florian Le Joncour a envoyé une superbe reprise de volée dans le but de Xavier Gies. Un but aussi somptueux que précieux, puisqu'il permet au RWDM de s'isoler en tête de D1B.