🎥 Olivier Giroud frappe encore, l'AC Milan nouveau dauphin du Napoli

Olivier Giroud a inscrit le but de la victoire avant d'être exclu contre La Spezia.

L'AC Milan fait la bonne affaire derrière le Napoli en Serie A. Au terme d'un match compliqué, les Rossoneri ont dominé la Spezia, samedi soir, à San Siro. Theo Hernandez avait ouvert le score en début de rencontre, Daniel Maldini a égalisé en début de seconde période.

Et Milan a dû attendre les toutes dernières minutes, c'est Olivier Giroud qui est sorti de sa boîte pour offrir la victoire à son équipe. Un joli but suivi d'une exclusion pour l'attaquant français, qui a reçu un second carton jaune pour avoir retiré son maillot.

Divock Origi, titulaire, et Charles De Ketelaere, monté au jeu pour le dernier quart d'heure ont tous les participé à une victoire qui permet à l'AC Milan de dribbler l'Atalanta et de grimper à la deuxième place, à six points du Napoli.