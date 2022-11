Stipe Perica est-il enfin lancé ? "Je suis sûr qu'il en veut encore plus"

Le buteur croate a marque ses deux premiers buts pour les Rouches le week-end dernier du côté de Zulte Waregem.

Muet depuis son arrivée à Sclessin, Stipe Perica n'était pas parvenu à trouver l’ouverture malgré plusieurs belles possibilités lors des 236 minutes disputées depuis son retour en Belgique. Mais le Croate a inscrit en toute fin de match à Zulte Waregem ses deux premiers buts sous le maillot du Standard.

L'ancien Mouscronnois a enfin ouvert son compteur, et aurait même pu signer un triplé sans un réflexe de Bostyn. "Je suis sûr qu'il en veut encore plus. Il est content et nous sommes heureux pour lui", a confié Ronny Deila. "Il a eu plusieurs occasions durant la partie, et à chaque fois qu'il joue, il se crée des opportunités en fait. La suite, c'est d'être létal quand une occasion se présente. Nous espérons lui donner encore plus de confiance pour qu'il mette le plus de buts possibles au fond des filets", a souligné le coach des Rouches.

L’attaquant croate est-il complètement libéré et sera-t-il capable d’enchaîner ? On sera vite fixé, dès samedi à Eupen, avant un déplacement mardi prochain à Dender en Coupe de Belgique et la réception de l’Union Saint-Gilloise pour clôturer la première moitié de saison.