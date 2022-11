Un jeune de 19 ans mène la défense de Zulte : "Mais j'ai encore beaucoup à apprendre"

Lukas Willen était le leader d'une très jeune défense de Zulte Waregem lors du match contre le KV Malines. Avec le recul, il était somme toute satisfait du partage, mais le défenseur reste humble.

"Nous avons une défense composée essentiellement de jeunes de 19 ans", a clairement indiqué Mbaye Leye. "Nous manquons parfois d'expérience, notamment en défense. Mais on s'en sort et on fait quelque chose ensemble."

Lukas Willen lui-même était satisfait de son match. "Notre première mi-temps ? En dehors de leurs buts, je ne me souviens pas de beaucoup d'occasions de leur part. Notre deuxième mi-temps était meilleure, c'était aussi la tâche. Nous pouvons nous appuyer sur ce point."

Beaucoup à apprendre

Pourtant, Willen est conscient que la saison sera encore longue, tant pour lui que pour le club. "La pression n'est pas encore retombée, au contraire. La semaine prochaine, nous irons à nouveau à fond pour la victoire."

Ces dernières semaines, Willen était une valeur sûre à l'arrière de l'Essevee, revendiquant de plus en plus son rôle. "Mais je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup à apprendre et à faire. Bien sûr, chaque match est une chance pour moi de me développer davantage, donc je veux faire de mon mieux pour rester dans le onze de départ le plus longtemps possible."