Leye va faire tourner avant le match crucial de samedi

L'entraîneur de Zulte Waregem a fait le point sur les enjeux des derniers matchs avant la Coupe du Monde.

Le calendrier surchargé l'est encore un peu plus pour les clubs qui jouent leur survie en championnat. C'est le cas du Zulte Waregem d'Mbaye Leye, avant-dernier avec 12 points. L'ancien T1 du Standard a donc prévenu qu'il ferait tourner contre Lommel en coupe : " Quelques autres gars auront leur chance. Ceux qui travaillent bien méritent cette chance. Ce n'est pas un cadeau, vous devez le mériter". Il a notamment confirmé que Bossut et Sangaré débuteraient, au contraire de Braem, Derijck et De Buyser, encore trop courts physiquement.

Avant d'affronter Eupen dans un match à six points en championnat (les Pandas ont trois points de plus) : "Cela ne me cause pas immédiatement un stress supplémentaire. Nous voulons surtout aborder la pause de la Coupe du monde avec un bon sentiment." Durant cette période, l'objectif sera surtout de recharger les batteries : "Nous allons d'abord donner des congés aux joueurs : du 13 au 28 novembre, sauf si nous gagnons, ils auront un jour de congé supplémentaire". Ensuite, trois matchs amicaux contre le KVV Ardennen, Amiens et un troisième adversaire à déterminer sont au programme.