Marc Wilmots donne ses choix offensifs pour la Coupe du Monde 2022

Que pense l'ancien sélectionneur du secteur offensif des Diables Rouges ? Désormais chroniqueur à La Tribune, Marc Wilmots a donné ses choix pour le Qatar.

En 2014, Marc Wilmots avait surpris son monde en dernière minute et repris, pour la première fois, Divock Origi. L'attaquant du LOSC à l'époque était une grande promesse de notre football, et a depuis fait un bout de chemin. En 2022, Wilmots, désormais chroniqueur à La Tribune sur la RTBF, referait la même chose. "La hiérarchie est claire, Michy est le deuxième attaquant. Mais j'ai vu Origi très bien jouer avec l'AC Milan, il a l'expérience", estime l'ex-sélectionneur des Diables Rouges. Origi reste en effet sur trois titularisations consécutives avec Milan, et a inscrit son premier but contre Monza récemment.

"À l'époque, je perds Benteke, et il me fallait un attaquant de pointe qui aime la profondeur. Origi jouait sur le flanc droit à Lille et avait cette double accélération", se rappelle Wilmots. "Je lui ai dit qu'il serait mon attaquant".

Autre choix : Dodi Lukebakio, que Wilmots emmènerait comme surprise du chef. "Il s'est fait démonter une demi-heure contre le Bayern mais est revenu dans le match, a marqué. Il a de la personnalité, de la vitesse et sait marquer", analyse le Taureau de Dongelberg.