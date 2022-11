Les pronos surprenants de Samuel Eto'o !

Président de la fédération camerounaise de football depuis maintenant un an, Samuel Eto'o s'est livré sur ses pronostics lors de la Coupe du Monde et ca risque de faire parler.

Habitué a faire parler les médias, Samuel Eto'o s'est livré au jeu des pronos pour la Coupe du Monde sur le site de la FIFA

Et selon lui, la finale serait..... Cameroun-Maroc ! Et ce n'est pas tout, il voit les 5 équipes africaines passer les poules. "L’Afrique a toujours eu le potentiel pour réaliser de grandes Coupes du monde, mais nous ne nous sommes pas toujours montrés sous notre meilleur visage jusqu’à présent. Au fil des années, les équipes africaines ont acquis de plus en plus d’expérience, et je pense qu’elles sont prêtes non seulement à participer à une Coupe du monde, mais aussi à remporter cette compétition" a déclaré l'ancien Nerazzuri.

L'Inter qui lui inspire toujours la victoire "Je prends toujours l’Inter comme exemple : personne au début de la saison 2009-2010 ne pensait que nous pouvions gagner la Ligue des Champions et Mourinho a fait quelque chose de fou, avec un groupe d’hommes et de guerriers. Je voudrais quelque chose comme ça pour le Cameroun aussi".

On voit en tout cas que Samuel a beaucoup d'espoir qu'une nation africaine dépasse les quarts de finale, chose encore jamais réalisée dans l'histoire de la compétition.