Officiel: un interntional allemand ratera (encore) la Coupe du monde

Joueur brillant mais souvent absent, Marco Reus ratera donc le Mondial 2022. Une nouvelle tuile pour le joueur du Borussia alors qu'il aurait pu s'agir de sa dernière grande compétition avec l'Allemagne.

Une véritable malédiction : voilà la meilleure façon de résumer la vie de Marco Reus quand il s'agit d'être en forme pour les grands rendez-vous avec l'Allemagne.

Blessé depuis un match contre Schalke, mais avait fait quelques apparitions depuis, le capitaine du Borussia Dortmund ratera encore une compétition avec son pays, lui qui est toujours appelé sans ses blessures.

A 33 ans, on se doutait que cette Coupe du monde aurait dû être sa dernière compétition avec la Mannschaft. Après avoir dû jeter l'éponge pour le Mondial 2014, et un double Euro (2016 et 2020), le milieu n'aura donc vécu que 2018 avec l'Allemagne, un Mondial à oublier (éliminée en phase de groupes au profit de la Suède et du Mexique).