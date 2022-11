Sander Coopman prêt à défier l'Antwerp : "J'ai compris pourquoi je ne pouvais pas rester au Bosuil"

Sander Coopman s'est complètement remis de sa blessure au genou et peut fêter sa première place de titulaire au SK Beveren ce soir contre son ancienne équipe.

Sander Coopman n'a fait que 13 apparitions à l'Antwerp en raison de deux graves blessures au genou. Il comprend donc pourquoi ils n'ont pas prolongé son contrat là-bas. "J'ai passé un bon moment à Anvers, même si c'était un revers sur le plan sportif. J'ai aussi compris pourquoi je ne pouvais pas rester malgré une année optionnelle. Anvers n'est pas une œuvre de charité, hein. Les signaux du club ont été rapidement clairs", confie-t-il dans Gazet van Antwerpen.

Coopman a dû se mettre en quête d'un nouveau club. "Mes agents ont écrémé tous les clubs belges sauf les six premiers. Presque partout, on leur a dit la même chose : "Un Sander en forme est une valeur ajoutée, mais après la crise sanitaire, nous ne pouvons pas prendre ce risque". Compréhensible de leur point de vue. Si j'étais un directeur sportif, je penserais la même chose. Mais très frustrant pour moi. J'étais passé au crible de la tête aux pieds et je ne pouvais pas faire mes preuves."

Mais maintenant, il a déjà du temps de jeu dans les jambes et espère une première place de titulaire. "Cela serait prédestiné. L'entraîneur n'a encore rien dit, mais je me sens prêt. Je suis curieux de voir comment l'Antwerp va s'en sortir. Vont-ils faire tourner, maintenant que les choses tournent un peu moins et qu'ils doivent gagner ?", a conclu Sander Coopman.