Ça bouge au sein de l'organigramme de l'AC Milan

L'AC Milan a annoncé la nomination de Giorgio Furlani au poste de directeur général. Celui qui occupait depuis 2018 une place au sein du conseil d'administration remplace Ivan Gazidis, dont le départ a été annoncé mercredi. Les Rossoneri précisent que le changement sera effectif à partir du 5 décembre.

