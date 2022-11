Ligue 1 : Rennes bat Toulouse, avec Theate et Doku

Le Stade Rennais recevait Toulouse ce samedi soir, avec Arthur Theate d'entrée de jeu.

Rennes terminera l'année 2022 sur le podium. Les Bretons, troisièmes de Ligue 1, se sont assurés au moins un point d'avance sur l'OM en battant Toulouse ce samedi (2-1), lors du dernier week-end de championnat avant la Coupe du Monde. Benjamin Bourigeaud mettait ses couleurs aux commandes à la 25e minute de jeu.

Au retour des vestiaires, Toulouse, où Brecht Dejaegere montait à la pause, égalisait via Dallinga (55e). Le Stade Rennais répondait cependant dans la foulée grâce cette fois à Kalimuendo (58e), et le score ne bougera plus. Jérémy Doku grappillera quelques minutes en montant à la 80e, emmagasinant un peu de rythme avant la Coupe du Monde.

