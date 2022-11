Notre homme du match : Lazare Amani, le détonateur

Le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise nous a à nouveau livré une prestation de haut vol, ce dimanche.

Ce dimanche, l'Union Saint-Gilloise est venue conclure sa très bonne première partie de saison par une victoire sur la pelouse du Standard de Liège (2-3). Parmi les hommes forts de cette rencontre côté Unioniste, on peut assurément mettre en évidence les deux buteurs, Teuma, Burgess et Nieuwkoop. On peut aussi parler de la très belle prestation de Teddy Teuma. Mais dans ce milieu de terrain, un homme a particulièrement retenu notre attention : Lazare Amani.

Solide dans son travail défensif, l'ancien international espoirs ivoirien a multiplié les percées dans la défense des Rouches. N'hésitant pas à quitter son poste pour amener davantage de danger, il a brouillé les pistes au sein de la défense du Standard, distillant également quelques ballons qui auraient aussi pu terminer au fond des filets.

Méconnaissable depuis son arrivée à l'Union, Lazare Amani est vraisemblablement dans la plus belle saison de sa carrière. Le joueur de 24 ans ne cesse d'impressionner, de progresser, et se révèle désormais comme un titulaire indiscutable de l'effectif de Karel Geraerts. Son association avec Teuma, accompagnée d'un Lynen en véritable sentinelle et permettant à ses deux compères de se projeter offensivement, est excellente. Une véritable révélation que de voir ce joueur qui arpente pourtant les pelouses de Jupiler Pro League depuis deux saisons prester de la sorte.