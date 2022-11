"Mort aux traîtres" : La Gantoise mise à l'amende pour la banderole à l'encontre de Yaremchuk

La Gantoise va devoir passer à la caisse après la banderole menaçante à l'encontre de Roman Yaremchuk déployée lors du match contre Bruges.

Le Parquet fédéral s'est prononcé concernant les événements ayant eu lieu durant La Gantoise - Bruges le 6 novembre dernier. Ainsi, les supporters gantois ont déployé une banderole en direction de l'attaquant du Club Roman Yaremchuk et des feux d'artifice ont également été déclenchés, interrompant le match pendant un court instant. Le procureur fédéral réclame une amende et un match à huis clos partiel. Cette dernière peine est demandée avec sursis.

L'arbitre Lothar D'Hondt mentionne les deux événements dans son rapport de match. La banderole adressée à Yaremchuck - Mort aux traîtres - Yaremchuk Judas - et les fusées éclairantes tirées font l'objet du rapport de l'arbitre. En raison de l'utilisation et du lancement de matériel pyrotechnique, le procureur exige une amende de 10 000 euros et un match officiel à domicile à huis clos partiel, avec un report d'un an. Une deuxième réclamation concerne une amende de 5.000 euros pour la banderole à caractère injurieux.