Wouter Vandenhaute donne plus de précisions sur l'arrivée de Jesper Fredberg : "Laissons Peter Verbeke se reposer"

L'arrivée de Jesper Fredberg à Anderlecht a donc été officialisée. La question se pose alors : que deviendra-t-il de Peter Verbeke au sein de l'organigramme lors de son retour ?

"Jesper arrive en tant que directeur sportif", a expliqué Wouter Vandenhaute, le président d'Anderlecht, ce mardi en conférence de presse. Pour être plus précis, le communiqué du RSCA use du terme de "CEO Sports".

"Ces dernières semaines, j'ai lu les termes directeur sportif ou directeur technique dans différents journaux. Nous ne pouvions pas faire de commentaires à ce sujet à ce moment-là, mais Jesper est bien là en tant que directeur sportif", a précisé Vandenhaute.

Le dirigeant des Mauves a également été questionné sur la situation de Peter Verbeke, qui est toujours absent "pour raisons médicales". "Nous allons nous asseoir avec Peter Verbeke à son retour. Peter est dans une situation privée peu évidente avec son petit garçon, et aussi avec son état de santé."

Vandenhaute s'est ensuite expliqué un peu plus en longueur sur cette question. "Il avait indiqué il y a plusieurs mois qu'il ne pouvait pas tout assumer, la combinaison des rôles de PDG et de directeur sportif. Mais il a déjà dit qu'il voulait rester à Anderlecht pour longtemps, et le club veut aussi continuer avec lui. Il est ouvert à tout, mais nous verrons quand il ira mieux. Il faudra un certain temps. Nous ne nous pressons pas. Nous aurons une conversation avec ce qu'il peut faire pour nous après cela. Mais par respect pour lui, je demande de ne pas commencer à spéculer quant à ce sujet maintenant. Laissons-le se reposer."