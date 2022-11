Coupe du Monde : le Canada bat le Japon avant d'affronter la Belgique !

Le Canada arrivera en confiance à la Coupe du Monde 2022 après s'être offert le Japon pour son dernier match de préparation.

Même privé de sa star Alphonso Davies, forfait pour le tournoi, le Canada a fait le plein de confiance face au Japon. Avec le duo de têtes connues Cyle Larin - Jonathan David en pointe et Tajon Buchana (Bruges) sur l'aile droite, le Canada s'est retrouvé mené à la 9e via un but de Yuki Soma. Steven Vitoria, joueur de Chaves, égalisera à la 21e minute de jeu. Côté Japon, aucun joueur de Pro League n'était titulaire ; Ayase Ueda est monté au jeu en seconde période, tout comme l'ancien du STVV Daichi Kamada.

Ca ne suffira pas pour les Samouraïs Bleus : en toute fin de rencontre, sur un penalty très mal donné par Lucas Cavallini...mais que laisse filer Shuichi Gonda, les Canadiens vont faire 1-2 à la 90e+5. Une belle victoire de prestige avant de défier la Belgique le 23 novembre. Le onze aligné ressemblait fort à celui qui devrait débuter face aux Diables Rouges.