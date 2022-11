C'est unique : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo réunis dans la même publicité

La photo de cette publicité fait déjà le tour du monde !

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont actuellement tous les deux au Qatar avec leurs coéquipiers argentins et portugais pour disputer la Coupe du Monde. Ce sera leur dernier grand tournoi mondial et les deux grands joueurs ont une chance de rentrer au pays avec le trophée.

Mais pas de rivalité en dehors des terrains entre Ronaldo et Messi, qui ont gratifié le monde d’une splendide photo ce samedi. Les deux attaquants sont réunis autour d’une partie d’échec. Une photo déjà légendaire, et un très beau coup publicitaire pour Louis Vuiton également.