Hans Vanaken y croit : "Nous pouvons faire comme en 2018"

Le capitaine du Club de Bruges s'est montré ambitieux, pour sa première Coupe du monde sous le maillot des Diables Rouges.

Hans Vanaken a été, un peu à la suprise générale, aligné d'entrée par Roberto Martinez vendredi face à l'Egypte. Le milieu de terrain a lui aussi été surpris de cette titularisation, mais "agréablement". "C'est toujours agréable de commencer. La concurrence est féroce, il est donc important de saisir ses opportunités. Une fois, ça va mieux qu'une autre, mais depuis l'Euro, j'ai déjà prouvé que l'on pouvait compter sur moi", a déclaré le Brugeois en conférence de presse.

Peu en vue durant la rencontre, Vanaken a été remplacé à la mi-temps. "Mais je n'ai pas été trop déçu", a-t-il assuré. "Il y a eu quelques remplacements à la mi-temps, je pense qu'une partie du plan était de tester quelques choses. Mais bien sûr, vous en voulez toujours plus. Collectivement, ce n'était pas non plus un match parfait. Le 1-0 est venu après une erreur de Kevin (De Bruyne), ce qui peut arriver, mais nous n'avons pas non plus été capables de créer suffisament d'occasions. La communication mutuelle aurait pu être meilleure, ainsi que la réalisation. C'est bien que quelque chose comme ça se soit produit lors d'un match amical et non lors de la Coupe du monde elle-même. Nous savons maintenant ce qui ne devrait certainement pas nous arriver lors de la phase finale."

En 2018, Vanaken n'avait pas été sélectionné. Mais, malgré l'état actuel de l'équipe nationale qui ne rassure pas tout le monde, il croit à une nouvelle grosse performance, comme en Russie : "La préparation de cette Coupe du monde a été courte, on a l'avantage de jouer ensemble en groupe depuis longtemps et de maîtriser les principes du coach. J'étais encore supporter à la Coupe du monde en Russie (...) mais je pense qu'on peut réaliser la même chose maintenant qu'à l'époque. Si nous parvenons à créer une bonne ambiance, nous pouvons aller loin."