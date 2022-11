🎥 L'embrouille entre Kevin De Bruyne et Toby Alderweireld

Les deux hommes ne semblaient pas d'accord, le tout sous les yeux de Roberto Martinez.

La rencontre face au Canada n'a rassuré personne, on ne va pas se mentir. Mais la victoire est une chose à retenir. Cependant, durant la rencontre, il y a eu un peu de nervosité dans les rangs des Diables Rouges. Kevin De Bruyne et Toby Alderweireld, dont on connait les caractères bien trempés, ne semblaient pas d'accord lors d'une consigne donnée par Roberto Martinez.

Même si ce sont des choses qui arrivent dans un vestiaire, les Diables Rouges ne sous avaient pas habitué à cela. Un signe que cette rencontre ne s'est pas déroulée comme prévu.