La Croatie renverse le Canada et met la Belgique sous pression

Les Croates se sont bien repris après un début de partie compliqué.

Avec la défaite de la Belgique, l'occasion était belle pour les deux équipes de s'emparer de la première place en cas de victoire. Comme face à nos Diables, les Canadiens ont entamé la rencontre avec une envie énorme. Sauf que cette fois, cela a payé d'emblée. Dès la deuxième minute, Alphonso Davies semait la pagaille dans la défense croate avec une course croisée pour reprendre un bon centre de Tajon Buchanan. Le premier but de la sélection en Coupe du Monde.

Dans ce début de match, la Croatie a semblé à côté de ses pompes face aux jaillissements canadiens sur les flancs. Le manque de vitesse aperçu face au Maroc a refait surface. Mais les Candiens n'ont pas réussi à faire le break, la faute à quelques mauvais choix dans le dernier geste, comme face aux Diables.

Le premier avertissement du réveil croate survenait peu avant la demi-heure quand Marko Livaja jouait en pivot pour Andrej Kramaric qui trouvait les filets d'une frappe croisée. Mais le but était immédiatement annulé à cause de la position de hors-jeu initiale de Livaja.

Ce n'était que partie remise. Les Croates passaient la deuxième et se voyaient récompensés quelques minutes plus tard : Ivan Perisic était trouvé sur la gauche et décalait Andrej Kramaric, qui échappait au marquage dans le rectangle canadien. Même finition avec une frappe croisée, sauf que cette fois, le but est accordé.

La Croatie continuait sur ce rythme en fin de mi-temps et renversait totalement le cours du match quand Marko Livaja profitait du manque de réactivité de la défense canadienne sur un second ballon pour armer une frappe à ras de terre, hors de portée de Milan Borjan (44e). Luka Modric est ses partenaires rentraient au vestiaire en menant 2-1.

Le Canda réagissait avec deux changements au repos, avec notamment la sortie du Brugeois Cyle Larin pour passer en 3-5-2. Jonathan Osorio, tout juste monté au jeu se mettait tout de suite en évidence avec un slalom dans l'axe suivi d'une frappe qui passait juste à côté de la lucarne de Livakovic (49e). La reprise était animée avec des Candiens enthousiastes mais qui oubliaient Luka Modric sur le côté. L'ancien ballon d'or trouvait Andrej Kramaric dans le rectangle, la reprise du joueur d'Hoffenheim était toute proche de faire le break mais le gardien canadien sortait le grand jeu sur sa ligne (55e).

Deux minutes plus tard, c'était le Canada qui se montrait dangereux avec une frappe lourde d'Alphonso Davies arrêtée sous sa barre par Dominik Livakovic. Devant au score, la Croatie temporisait et choisissait ses moments pour attaquer. Comme à la 70e minute, quand Ivan Perisic délivrait un bon centre pour Andrej Kramaric, isolé au second poteau. Sa feinte mettait son défenseur dans le vent, sa frappe était quant à elle hors de portée de Borjan pour le 3-1 qui faisait respirer nos futurs adversaires.

L'équipe à damier était même proche du ko quelques minutes plus tard : Ivan Perisic jouait son un contre un dans le rectangle, son centre-tir était repoussé par Borjan qui sortait une nouvelle balle de 4-1 sur le second ballon repris par Marcelo Brozovic. Ce score de 4-1 est finalement atteint dans le temps additionnel suite à une grosse erreur de Miller qui laisse Mislav Orsic et Lovro Majer partir seuls face à Borjan. C'est le joueur de Rennes qui scelle le score final.

Grâce à cette victoire, la victoire comptabilise quatre points, soit un de plus que la Belgique. Les calculs sont donc simples : si les Diables ne s'imposent pas face aux vice-champions du monde, ils quitteront le Qatar dès la phase de groupe.