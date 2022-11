Le gardien du Maroc disparaît entre les hymnes et le coup d'envoi du match contre la Belgique

Un mystérieux remplacement de dernière minute qui en a surpris plus d'un.

La Belgique a donc débuté la deuxième rencontre de sa Coupe du monde. Les Diables affrontent le Maroc et peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire.

Dans les cages marocaines, on attendait Yassine Bono. Le gardien du FC Séville était aligné comme titulaire et était d'ailleurs présent lors de l'entrée des équipes sur le terrain et les hymnes nationaux.

Mystérieusement, comme vous avez pu vous en rendre compte, ce n'est finalement pas Bono qui est aligné mais bien son suppléant, Munir.

Aucune explication n'a pour l'instant été donnée. L'hypothèse la plus plausible et envisagée par les médias marocains - puis confirmée en direct par la RTBF - est que Bono s'est blessé à l'échauffement et que Walid Regragui n'a pas voulu prendre de risque.

Selon beIN Sport, Bono souffrait de vertiges avant le début du match.