Vincent Kompany va affronter un ancien coéquipier avec Burnley

Wigan, 22e et antépénultième de Championship avec 23 points en 21 matchs, a annoncé ce mardi la nomination de Kolo Touré en tant qu'entraîneur principal.

L'ancien international ivoirien (120 sélections) a signé pour les trois prochaines saisons et demi. Il arrive de Leicester City, où il officiait en tant qu'adjoint depuis 2019.

Ce sera donc l'assister à un joli duel entre le Kompany, leader du championnat avec Burnley, et Kolo Touré, eux qui ont évolué ensemble durant 4 ans sous la vareuse de Manchester City.

✍🏼 We are delighted to confirm the appointment of Kolo Touré as the Club's new First Team Manager!



Welcome to Wigan, Kolo 💙#wafc 🔵⚪️ #BELIEVE