Tout juste limogé, Alexander Blessin se fait tailler par un joueur de la Genoa, son désormais ancien club

L'ancien entraîneur du KV Ostende a été remercié en début de semaine.

Ce mardi, Alexander Blessin a été remercié de son poste d'entraîneur principal de la Genoa. Tout juste limogé, l'ancien entraîneur du KV Ostende s'est fait tailler par l'un de ses anciens joueurs, le deuxième gardien Federico Marchetti. "Vous êtes le pire, le plus faux et le plus arrogant entraîneur que j'ai eu de ma longue carrière" lance le portier de 39 ans désormais sans club depuis le mois de juillet dernier. "Vous avez trompé tout le monde à Gênes, avec vos idées de football ridicules. Vous avez relégué une équipe qui aurait dû se sauver facilement."

Sous la direction de Blessin, le Genoa a terminé 19e en Série A. Alors que l'objectif était la remontée instantanée, le Genoa ne pointe qu'à la quatrième place du classement. Marchetti en rajoute une couche. "Maintenant que vous êtes rentrés, prenez un bain d'humilité!"