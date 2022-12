Dick Advocaat favorable à l'arrivée de Louis van Gaal chez les Diables : "C'est attrayant pour lui"

Les rumeurs vont bon train depuis la démission de Roberto Martinez à la tête des Diables. Louis van Gaal, le sélectionneur des Pays-Bas, est l'un des noms qui ressort avec le plus d'insistance.

Van Gaal, habitué aux déclarations croustillantes, n'a pas calmé les ardeurs de ses partisans, bien au contraire. Le sélectionneur des Oranje à la Coupe du monde avait en effet déclaré qu'il avait "déjà pensé" à entraîner les Diables Rouges, avant d'affirmer qu'une offre intéressante arrivant sur la table pourrait le détourner de sa retraite.

Interrogé par Voetbal International, le Néerlandais et sélectionneur éphémère de la Belgique, Dick Advocaat, s'est montré favorable à un arrivée de son compatriote à la tête des Diables Rouges. "J'ai eu l'impression qu'il faisait une demande ouverte. Et pourquoi pas ? Si l'homme se sent bien...C'est un grand entraîneur, donc je peux bien l'imaginer. Bien sûr, la Belgique est un beau pays. Et c'est proche, avec une autre bonne sélection qui arrive. C'est bien sûr attrayant pour Louis."

Selon les dernières informations, van Gaal correspond au profil recherché par l'Union belge dans sa procédure de sélection, puisqu'il n'est pas de nationalité belge. Reste à voir, par contre, ses exigences salariales...