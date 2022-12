Wouter Vrancken évoque le mercato hivernal : "Nous avons besoin de renforts"

Le KRC Genk est bien en tête de la Jupiler Pro League, mais cela ne signifie pas qu'aucun transfert n'aura lieu au sein du club limbourgeois.

Tout d'abord, il faut voir si des joueurs vont quitter le club. "Je n'ai pas peur. Mais il se pourrait bien sûr que quelqu'un parte", a déclaré Wouter Vrancken au Het Belang van Limburg.

Cet intérêt serait également tout à fait normal selon Vrancken. "Si vous regardez les statistiques que certains gars ont cette saison, il serait normal qu'il y ait un intérêt. Et puis dans le football, on ne sait jamais ce qui va se passer. Si une équipe met beaucoup d'argent, un joueur est parti. C'est aussi simple que cela. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que dans ce groupe, il n'y a personne qui veuille absolument partir. Tous ceux qui sont ici veulent absolument continuer avec le KRC Genk. J'en suis heureux, et nous verrons ensuite ce qui se passera en janvier."

Les transferts entrants suivront de toute façon, selon Vrancken. "Puisque Andras Nemeth et Mika Godts, ainsi que leur entourage, ont indiqué qu'ils ne voulaient finalement pas entrer dans notre histoire tout de suite, je pense qu'il est nécessaire que des renforts viennent."