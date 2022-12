Un club de Ligue 1 s'apprête à perdre ses deux révélations marocaines

Le Maroc réalise la meilleure Coupe du monde de son histoire, et sans aucun doute, nombreux de ses joueurs sont déjà sur les tablettes des plus grands clubs.

C'est le cas de Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi. Les deux joueurs sont des piliers de la sélection de Walid Regragui, qui jouera ce mercredi, face à la France, une place en finale de la Coupe du monde.

Au vu des performances de ses deux joueurs, le club du SCO d'Angers se prépare à reçevoir des offres de plusieurs grandes écuries. Ounahi est d'ailleurs cité du côté du FC Barcelone.

"On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d'envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l'eau si jamais ça devait arriver", a déclaré sur RMC le président d'Angers, Said Chabane. "Vous savez bien qu'on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir."